Зобов'язання щодо грантів МБРР: уряд ухвалив рішення

Кабінет міністрів ухвалив рішення для забезпечення виконання зобов'язань відповідно до рамкової угоди щодо грантів між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 8 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цим протокольним дорученням пропонується міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України як представнику отримувача продовжувати виконання зобов'язань відповідно до рамкової угоди щодо грантів між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку", - сказав міністр Кабміну Олег Немчінов.

Він додав, що йдеться про гранти щодо зміцнення управління державними ресурсами, надання соціальних послуг громадам, розробки стратегічних методик розбудови спроможності в умовах збройного конфлікту в Україні, подолання наслідків конфлікту, а також проєкту підтримки процесу забезпечення реалізації ініціативи з прозорості видобувних галузей.

Немчінов зауважив, що Україна продовжує реформування системи державного управління, нещодавно було оголошено про виділення Україні еквіваленту майже 350 млн гривень на підтримку реформи держуправління.

Як повідомлялося, 7 липня Україна отримала від Європейського Союзу 11,5 млн євро в рамках програми бюджетної підтримки української публічної адміністрації в умовах кризи COVID-19.