Автовиробництво в Україні у І півріччі скоротилося на 36%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні–червні 2020 року зменшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 36% - до 1886 одиниць.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Всього за період з січня по червень 2020 року в Україні зібрали 1886 од. автотранспортних засобів або на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

За 6 місяців цього року в Україні було вироблено: 1611 штук легкових автомобілів ( на 36,4% менше ніж за аналогічний період 2019 року), 24 штуки - комерційних автомобілів (на 14,3% більше ніж за аналогічний період 2019 року) та 251 одиниця автобусів (на 36,6% менше ніж за аналогічний період минулого року).

В асоціації зазначають, що у червні 2020 року в Україні було зібрано 336 одиниць автотранспортної техніки.

Випуск легкових автомобілів у червні зменшився на 43%. Як і роком раніше в цьому сегменті вітчизняного автопрому працював тільки один завод – «Єврокар», де в червні в режимі великовузлового складання було зібрано 286 автомобілів марки Шкода.

Водночас виробництво автобусів скоротилось на 9% - до 50 штук. У червні виробництво автобусів здійснювали три підприємства: «Черкаський автобус», «Чернігівський автозавод» та «ЗАЗ».

В Укравтопромі додають, що у червні 2020 року в сегменті комерційних автомобілів виробництво не відбувалось, як і рік тому.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було виготовлено 7 265 автотранспортних засобів, що на 10% більше, ніж у 2018 році.