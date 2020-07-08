На рахунки неплатоспроможних банків у травні надійшло майже 528 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"У травні 2020 року сума коштів, що надійшли на рахунки неплатоспроможних банків, склала 527,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, від реалізації активів сума надходжень склала 505,3 млн грн. За обсягами надходжень від продажу майна лідирували, зокрема: ПАТ "КБ "Надра" - 381,9 млн грн; АТ "Дельта Банк" - 74,2 млн грн; АТ "Імексбанк" - 13,1 млн грн; ПАТ "КБ "Хрещатик" - 12,6 млн грн; ПАТ "ПтБ" та АТ "ВТБ Банк" - по 5,8 млн грн.
Усього з початку року, станом на 1 червня 2020 року, загальна сума надходжень коштів до неплатоспроможних банків становила 2 414,2 млн грн. Від продажу активів банки отримали 2 195,6 млн грн, погашення кредитів – 204,9 млн грн, оренди майна – 13,8 млн грн.
Як повідомлялося, в управлінні Фонду гарантування станом на 1 червня перебувало 50 неплатоспроможних банків.