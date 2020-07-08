На рахунки неплатоспроможних банків у травні надійшло майже 528 мільйонів

На рахунки банків, що ліквідуються, у травні 2020 року надійшло 527,9 млн грн, переважно від продажу активів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У травні 2020 року сума коштів, що надійшли на рахунки неплатоспроможних банків, склала 527,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, від реалізації активів сума надходжень склала 505,3 млн грн. За обсягами надходжень від продажу майна лідирували, зокрема: ПАТ "КБ "Надра" - 381,9 млн грн; АТ "Дельта Банк" - 74,2 млн грн; АТ "Імексбанк" - 13,1 млн грн; ПАТ "КБ "Хрещатик" - 12,6 млн грн; ПАТ "ПтБ" та АТ "ВТБ Банк" - по 5,8 млн грн.

Крім того, за рахунок погашення кредитів неплатоспроможні банки у травні 2020 року отримали 21,1 млн грн, оренди майна – 1,5 млн грн. Від погашення цінних паперів кошти не надходили.

Усього з початку року, станом на 1 червня 2020 року, загальна сума надходжень коштів до неплатоспроможних банків становила 2 414,2 млн грн. Від продажу активів банки отримали 2 195,6 млн грн, погашення кредитів – 204,9 млн грн, оренди майна – 13,8 млн грн.

Як повідомлялося, в управлінні Фонду гарантування станом на 1 червня перебувало 50 неплатоспроможних банків.