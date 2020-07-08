Грібанов просить суд поновити його на посаді начальника Одеської митниці

Михайло Грібанов просить Окружний адміністративний суд міста Києва поновити його на посаді начальника Одеської митниці Державної митної служби.

Про це інформує пресслужба суду.

«Михайло Грібанов просить ОАСК поновити його на посаді начальника Одеської митниці Держмитслужби. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідачем зазначена Державна митна служба, третіми особами – Одеська митниця Держмитслужби та Міністерство фінансів.

У позовних вимогах Грібанов просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Державної митної служби від 22 травня 2020 року про припинення державної служби та звільнення його з посади. Також позивач просить суд поновити його на посаді начальника Одеської митниці.

Наразі Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як повідомлялося, за підсумками відкритого конкурсу новим керівником Одеської митниці Державної митної служби 5 березня 2020 року було призначено Михайла Грібанова.

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13 травня співробітники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора затримали на хабарі керівника відділу одного з митних постів Одеської митниці. Правоохоронці також перевіряють на причетність до одержання неправомірної вигоди осіб з числа керівного складу митниці.

15 травня 2020 року на засіданні колегії Державної митної служби за участю міністра фінансів Сергія Марченка та виконуючого обов’язки голови Держмитслужби Ігоря Муратова керівнику Одеської митниці було вручено попередження про звільнення.