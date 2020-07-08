На паливному ринку спостерігається профіцит бензину і дизельного пального

Баланс ринку автомобільних бензинів і дизельного пального (сукупність виробництва, імпорту й експорту) за підсумками I півріччя 2020 року засвідчує відчутне зростання, що в умовах спаду споживання вказує на великі запаси ресурсу в учасників ринку.

Про це Укрінформу повідомила «Консалтингова група А-95».

«Ми оцінюємо запаси дизельного пального в рекордні 350-400 тис. т, бензину - близько 150-180 тис. т. Ці запаси були сформовані в період низьких цін і забезпечили цінову стабільність у травні, червні і продовжують стримувати зростання цін для споживачів, незважаючи на зростання більше ніж удвічі закупівельних цін на нафту та основні види нафтопродуктів за цей період», - заявив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

Баланс ринку бензину в I півріччі 2020 р. зріс на 13% - до 1,05 млн т. Це зростання було повністю забезпечене збільшенням виробництва заводом «Укртатнафта» з 362 до 491 тис. т відповідно у першому півріччі 2019-2020 років. Шебелинський ГПЗ знизив випуск бензину на 11% - до 72,3 тис. т.

Імпорт залишився на минулорічному рівні - 482 тис. т. Основними джерелами залишаються Білорусь (358 тис. т або 34% ринку) і Литва (120 тис. т або 11% ринку).

Баланс ринку дизпального у I півріччі збільшився на 8,6% - до 3,42 млн т. З цього обсягу українські НПЗ забезпечили 16% поставок (+4,2 в. п.), імпорт - 84% (-4,2 в. п.).

"За зазначений період імпорт зріс на 3,4% (з 2,77 до 2,86 млн т). Найбільший обсяг залишається за РФ, хоча скоротився у I півріччі на 6,4% - до 38% ринку, з 1,39 - до 1,3 млн т", - наголосили експерти групи.

Наголошується, що високі обсяги російського імпорту обумовлені зривом поставок ДП з Білорусі у першому кварталі у зв'язку з недозавантаженням білоруських НПЗ. За підсумками півріччя вони поставили в Україну 794 тис. т (-24% до аналогічного періоду минулого року). Частка білоруського пального на українському ринку відповідно зменшилася з 33% до 23,2%.

Зниження імпорту з РФ і Білорусі було частково компенсовано 70% зростанням поставок з Литви - до 309 тис. т (9% ринку) і збільшенням майже втричі морських поставок - до 431 тис. т (12,6% ринку).

Випуск дизельного пального українськими НПЗ у I півріччі 2020 р. зріс на 46% - до 558 тис. т. З них Кременчуцький НПЗ оціночно виробив 521 тис. т (+ 53% до аналогічного періоду 2019 р.), Шебелинський завод - 38 тис. т (-11%).

У «Консалтинговій групі А-95» зазначають, що через відсутність офіційних даних про рівень виробництва на «Укртатнафті» змушені проводити оцінку параметрів на основі ретроспективного аналізу та оперативних даних з різних джерел.

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Згідно з оцінками експертів, у I півріччі частка українських НПЗ в балансі бензинів зросла з 46% до 54%, а імпорту відповідно знизилася з 54% у 2019 р. до 46% у 2020 р. У свою чергу на ринку дизельного пального частка імпорту знизилася до 84%, українських НПЗ - зросла до 16%.

В «А-95» зазначають, що зростання балансів бензину і дизпального відбулося на тлі зниження споживання внаслідок карантину. Це свідчить про те, що в країні сформовано істотний запас нафтопродуктів, який наразі є стримуючим фактором в умовах зростання світових цін на нафту і нафтопродукти.