НБУ проведе другий аукціон своп процентної ставки

Другий аукціон своп процентної ставки загальним обсягом 2 млрд грн відбудеться 15 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України проведе другий аукціон своп процентної ставки серед банків 15 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Мінімальна сума заявки банку – 10 млн грн. Загальний обсяг аукціону – 2 млрд грн. Один банк може подати не більше 5 заявок.

Банки можуть подати заявку на участь в аукціоні до 12:00 15 липня через функціонал FX Trading торговельної системи Refinitiv чи функціонал IB Chat системи Bloomberg. Результати аукціону стануть відомі того ж дня о 17:00.

У Нацбанку зауважують, що з огляду на тестовий характер першого аукціону та збільшення кількості банків, які вже підписали відповідні генеральні договори про проведення процентного свопу з Національним банком, прийнято рішення не відкладати проведення другого аукціону до серпня, як планувалось раніше.

Як повідомляв Укрінформ, перший аукціон своп процентної ставки, в якому взяли участь чотири банки, відбувся 2 липня 2020 року. Загальний обсяг заявок становив 1,38 млрд грн, з них були задоволені заявки двох банків на 20 млн грн. Середньозважена фіксована процентна ставка, запропонована цими банками в обмін на плаваючу ставку, яка визначається залежно від значень індексу UONIA, становила 6,5%.

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Як відомо, загальні умови проведення операцій своп процентної ставки схвалені Постановою Правління Національного банку України № 67 від 28 травня 2020 року "Про затвердження Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки". Це Положення набуло чинності 30 травня 2020 року.

Своп процентної ставки дозволить банкам зафіксувати ставку за кредитами на довгий період на одному рівні і в такий спосіб застрахуватися від змін вартості ресурсів. Очікується, що це сприятиме розгортанню довгострокового кредитування у гривні.