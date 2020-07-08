Як карантин спочатку торгівлю знищив, а потім – подарував надію

Через кризу, спричинену коронавірусом, населення стало менше купувати. Тепер рітейлери закривають магазини і активніше переходять в онлайн

Те, що пандемія коронавірусу позначилася практично на всіх сферах економіки, ніяка не новина, але більшість з нас відчули її особливо болючі наслідки там, де давно звикли до комфорту. Сильно постраждала сфера торгівлі, адже торговельні центри були закриті на час карантину упродовж цілого сезону. Відтак, весняні колекції одягу та взуття так і не дочекалися на покупців. Наприклад, світовий гігант рітейлу H&M днями відзвітував, що виручка мережі магазинів в Україні скоротилася на 76% у гривні в II кварталі фінансового року (1 березня – 31 травня). Продажі H&M в Україні за цей час склали $1,18 млн, що в 4,6 разів менше, ніж за такий же період 2019 року ($5,5 млн). У звіті компанії йдеться, що значне падіння товарообігу в цей період було обумовлене вимушеним простоєм магазинів в період дії жорсткого карантину. Втім, з відкриттям магазинів та ТРЦ ситуація значно не покращилася, адже криза вдарила по купівельній спроможності населення. Навіть попри шалені знижки, запропоновані рітейлерами, клієнти не готові витрачати такі ж кошти на шопінг, як це було раніше, і це теж провокує зміни у сфері продажів.

Продажі упали настільки, що рітейлери заговорили про закриття магазинів

І це ж не лише в Україні… Про те, наскільки відчутним для торговельного бізнесу був удар кризи, завданої пандемією коронавірусу, свідчать також дані іспанської компанії Inditex, найбільшого у світі рітейлера одягу (бренди Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear, Bershka, Oysho та інші). У лютому-квітні 2020 року виручка компанії впала на 44%, до 3,3 млрд євро. В результаті отримано збиток в 409 млн євро проти прибутку 736 млн євро за той же період минулого року. Через це компанія збирається закрити 1-1,2 тисячі з 7,4 тисячі своїх магазинів, повідомляє The Guardian. Особливо багато магазинів буде закрито в Європі та Азії. Хоча при цьому компанія планує відкрити 450 нових магазинів, тому скорочення мережі становитиме 500-700 точок.

Магазини Zara належать найбільшому в світі рітейлеру одягу

Падіння продажів продовжилося і після виходу із суворого карантину. Наприклад, у компанії INTERTOP Ukraine за перший тиждень роботи потік відвідувачів у всіх магазинах впав більш ніж на 20%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. При цьому продажі в грошовому вираженні були гіршими більш ніж на 30%, повідомив “Бізнес. Цензор” з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

Про можливе закриття магазинів через збитки заговорили і в компанії “Брокард-Україна”, звернувшись до девелоперів із закликом знизити орендні ставки, оскільки жорсткий карантин зумовив падіння продажів. «Зниження орендних ставок має бути пропорційним падінню продажів, інакше спочатку закриються магазини в торговельних центрах, а потім і самі ТРЦ… в разі неадекватної реакції власників орендних площ на поточну ситуацію ми будемо припиняти наше співробітництво і закривати магазини», – сказав співзасновник, керуючий компанією “Брокард-Україна” Юрій Гаткін.

Якщо закриються магазини - закриються і самі ТРЦ

Схоже, очікувати, що найближчим часом ситуація у сфері торгівлі значно покращиться, не варто. Сергій Гаспарян, партнер, керівник галузевої практики споживчого сектора та сектора технологій KPMG в коментарі Укрінформу поділився висновками на основі дослідження KPMG International «Споживачі і нова реальність», проведеного в 12 країнах і регіонах в період з 29 травня по 8 червня 2020 року. “Із понад 12 000 людей, близько 40% респондентів відчувають фінансові труднощі і тому скорочують свої дискреційні (необов’язкові) витрати, 13% відкладають великі покупки. Співвідношення ціна / якість є єдиним найбільш важливих факторів при прийнятті рішень (62%) у найближчі 12 місяців.

Україна і тут не є винятком. За оцінками експертів МВФ, рівень споживання в Україні впав дуже сильно та падатиме надалі ще більше. У населення немає запасу грошових накопичень, що значно вплине на рівень ВВП в країні – падіння економіки України цьогоріч складе 8,2%”, – зазначив Гаспарян.

Торгівля в Інтернеті – теж не новина. Але чимало покупців лише зараз звернулися до неї вперше

Але є нюанс. На тлі падіння продажів у магазинах і ТРЦ, справжній бум переживає нині онлайн-торгівля. За словами регіональної менеджерки Visa в Україні, Білорусі та Молдові Світлани Чирви, 52% людей, які раніше ніколи нічого не купували в інтернеті, не замовляли доставку їжі онлайн, під час карантину вперше зробили це.

Бізнес іде в онлайн

Відтак, за словами Сергія Гаспаряна, бізнесу нині слід зосередитися на цифровій присутності та підтримці своїх онлайн-клієнтів, чітко розуміти, як вони будуть завойовувати довіру клієнтів. “Багато споживачів не вважають, що їм буде комфортно повернутися в магазини в найближчому майбутньому. Основні надходження відбуватимуться через цифрові канали. Впровадження електронної комерції триватиме, як і закриття «фізичних» торговельних точок. З огляду на невизначеність, що зберігається на ринку, найкраща стратегія, яку сьогодні можуть прийняти ритейлери й компанії споживчого сектора, – це вдосконалення планування та адаптація бізнес-моделі, з тим щоб вони могли прокласти собі ефективний шлях до нової реальності”.

Потужні світові компанії таку тенденцію одразу помітили. Відповідних заяв про плани нарощування онлайн-продажів було безліч. Приміром, компанія Inditex у найближчі кілька років планує вкласти 1 млрд євро у розвиток інтернет-торгівлі і 1,7 млрд євро – в інтеграцію технологій продажів. У компанії розраховують, що якщо в минулому році на онлайн припадало 14% всіх продажів, то до 2022 року їхня частка повинна досягти 25%.

Про наміри зосередитися на онлайн-торгівлі говорять і в компанії Nike. Там планують наростити частку онлайн-продажів з 30% до 50%. За час пандемії продажі Nike в інтернеті зросли на 75% на тлі падіння на всіх інших каналах, повідомляє TradeMaster.UA з посиланням на Bloomberg. «Ми хочемо створити зрозумілий електронний торговельний майданчик», – заявив глава компанії Джон Донах'ю. Він також попередив працівників про можливі звільнення через перебудову бізнесу, але скільки людей буде скорочено, поки невідомо.

Карантин стимулював перехід в онлайн і українських виробників. Зокрема, платформу «Всі.Свої», яка продає товари близько трьох тисяч вітчизняних брендів. «Ми запустили нашу платформу «Всі.Свої.ua» у 2018 році, але постійно до неї не «доходили руки», бо було багато роботи саме з фізичними магазинами. Під час карантину ми спочатку вимкнули сайт, тому що база нашого онлайн-магазину була в Києві, на Хрещатику, і ми злякалися, бо не розуміли, як це вплине на наші відносини з орендодавцем, чи впливатиме це на орендну ставку. Але потім ми дуже швидко сайт ввімкнули, почали фотографувати весь свій товар, почали виводити його в онлайн», – розповіла засновниця «Всі.Свої» Ганна Луковкіна в коментарі Громадському. Вона також додала, що на початку компанія взагалі не справлялася з усіма доставками товарів покупцям, однак з часом налагодила цей процес.

Що ж, схоже, наслідки пандемії тільки прискорили те, на що рітейл був приречений: перехід торгівлі переважно на онлайн-платформу. Тепер все залежатиме від того, наскільки вдало бізнес зможе налагодити комунікацію з клієнтами в онлайні та зробити процес таких покупок максимально приємним.

Юлія Горбань, Київ