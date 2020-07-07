Стабілізація ситуації навколо НБУ сприятиме співпраці між Україною і ЄС – Стефанішина

Події кількох минулих днів показали, що зміна у керівництві Національного банку України не вплине на незалежність цієї структури, що матиме позитивний ефект для стабільної взаємодії України з Європейським Союзом.

Про це у вівторок у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками переговорів з представниками Єврокомісії заявила віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо реакції європейської сторони на відставку голови НБУ Якова Смолія та ймовірні наслідки змін у керівництві цієї установи для програм макрофінансової допомоги Україні від Євросоюзу.

«Публічні заяви щодо цього лунали не лише від Європейського Союзу, але й були зроблені від країн «великої сімки». Водночас, останні дні показали, що ситуація знаходиться під контролем. Національний банк був, є і буде залишатись незалежним. Це (стабілізацію) вже можна відслідкувати й по ситуації на фінансових ринках. Я сподіваюся, що, в тому числі, сьогоднішні дискусії з єврокомісарами сприятимуть подальшій стабільній роботі у нашій взаємодії з ЄС», - зауважила український урядовець.

Читайте також: Рада звільнила Смолія з посади голови Нацбанку

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск". Своєю чергою, в Офісі Президента запевнили, що забезпечення незалежності Національного банку України залишається "безумовним пріоритетом ".

2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія. 3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.