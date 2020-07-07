Дефіцит бюджету на рівні 7,5% не є проблемою – Шмигаль

Дефіцит бюджету на рівні 7,5% не є проблемою.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання віртуального круглого столу “Українські реформи: що далі?”, організованого Chatham House, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це значно менший дефіцит, ніж у багатьох країнах Європи, де дефіцит може коливатися на рівні 10%. Тобто, 7,5% - це той дефіцит, який був погоджений із МВФ під час переговорів», - сказав Шмигаль.

Він запевнив, що уряд точно розуміє джерела його покриття і знає, як буде завершувати цей бюджетний рік.

«Це такий економічний показник, який сьогодні не становить узагалі проблеми з точки зору його покриття та бюджету цього року», - підкреслив глава уряду.

За його словами, зовнішній державний борг України становить 80 млрд дол. США, "що також є абсолютно адекватною цифрою для ВВП України".