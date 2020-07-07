Україна та ЄС можуть підписати у липні меморандум про допомогу на €1,2 мільярда

Україна і Євросоюз можуть підписати Меморандум про виділення Україні макрофінансової допомоги ЄС в обсязі в 1,2 млрд євро вже цього місяця.

Про це у вівторок у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками переговорів з представниками Єврокомісії заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під час зустрічей з членами Європейської комісії ми обговорювали питання макрофінансової допомоги Україні в рамках виділеного пакету в 1,2 мільярди євро. Ми обговорили це питання з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, "звірили годинники" щодо готовності Меморандуму до підписання, і домовилися докласти по максимуму зусиль, щоб цей Меморандум був підписаний вже цього місяця, як про це раніше зазначав Прем’єр-міністр України», - сказала український урядовець.

За її словами, під час зустрічей мова йшла, в першу чергу, саме про допомогу, яку Європейський Союз виділяє Україні в рамках заходів у боротьбі з коронакризою та у реагуванні на надзвичайні ситуації, зокрема, повені.

«Ми дійсно налагодили добру кооперацію, щоб Україна могла оперативно отримувати цю допомогу. Вже сьогодні українські лікарні та постраждалі регіони отримують цю підтримку та відчувають її», - зауважила Стефанішина.

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Вона повідомила, що окрема зустріч з єврокомісаром з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелою Кіріакідес була присвячена координації зусиль у боротьбі з кризою коронавірусу. Зокрема, йшлося про залучення України до програм ЄС з лікування і вакцинації проти COVID-19, приєднання України до відповідних європейських структур для ефективного обміну інформацією та залучення українських компаній до взаємодії у цій роботі.

«Особлива увага під час всіх зустрічей приділялася підготовці саміту Україна-ЄС, який має відбутися на рівні президентів у жовтні поточного року. Ми обговорили очікування щодо цього саміту і сподіваємося, що, підбивши підсумки нашої взаємодії за останні роки, ми будемо готові сформувати амбітні плани на майбутнє», - сказала урядовець.

За її словами, сьогодні в рамках візиту до Єврокомісії відбудеться також зустріч української делегації з єврокомісаром з питань кризового менеджменту Янезом Ленарчичем, який активно долучався до підтримки заходів з боротьбі проти пандемії та сприяв активізації Механізму цивільного захисту ЄС, в рамках якого Україна отримала швидку гуманітарну допомогу від кількох країн Заходу.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.