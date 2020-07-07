Мінфін продав держоблігацій ще на 312 мільйонів

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 липня залучило до державного бюджету 312,9 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів у Facebook.

"Сьогодні ( 7 липня - ред.) на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів в гривні з терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 2 роки. <...> За підсумками аукціону, до державного бюджету залучено 312,9 млн грн", - ідеться в повідомленні.

При цьому зменшення дохідності відбулось за 1-річними та 2-річними облігаціями – на 20 базисних пунктів та на 19 б. п. відповідно. Середньозважена дохідність за тримісячними паперами залишилась незмінною – на рівні 7,24%, зауважили в міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 30 червня залучило до державного бюджету понад 1,27 млрд грн.