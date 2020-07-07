ЄС дав Україні €11,5 мільйона траншу

ЄС дав Україні €11,5 мільйона траншу

Укрінформ
Європейський Союз виділив Україні понад 11,5 мільйона євро на підтримку реформи державного управління.

Про це повідомило Представництво ЄС в Україні.

«Сьогодні Європейський Союз здійснив пряму виплату в розмірі понад 11,5 млн євро в державний бюджет України. Ці кошти спрямовані на підтримку подальшого розвитку системи державного управління в Україні, зокрема задля підвищення її ефективності та стійкості в умовах кризи, спричиненої COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як відзначив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, реформа державного управління є однією з ключових реформ, які проводяться в Україні, і Євросоюз продовжує підтримувати відповідні зусилля шляхом поширення знань, кращих практик та надання суттєвої фінансової допомоги.

«Зараз як ніколи важливо забезпечити дотримання основних принципів публічного врядування, підзвітності та прозорості для здобуття й зміцнення довіри громадян і бізнесу до державних інституцій і тим самим сприяти швидшому відновленню після тяжкої кризи у сферах здоров’я та економіки», - сказав посол ЄС.

За даними Представництва ЄС, загалом Євросоюз виділив Україні 90 млн євро в межах програми бюджетної підтримки на реформування державного управління на період 2016-2021 років. Нинішня виплата є черговою після вже наданих трьох траншів на загальну суму 37,6 млн євро.

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Останній транш на суму 26 млн євро заплановано на 2021 рік. «Він буде наданий за умови продовження рішучих намірів уряду щодо втілення в життя Принципів державного управління ОЕРС/SIGMA (link is external), реалізації та оновлення Стратегії реформування державного управління на основі якісного Закону «Про державну службу» та прийняття закону про загальну адміністративну процедуру», - підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що, крім бюджетної підтримки, ЄС надає технічну допомогу обсягом 14 млн євро для впровадження та реалізації зазначених принципів державного управління в державних органах, а також спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку виділяє 28,7 млн євро для підтримки секторальних реформ у профільних міністерствах шляхом створення команд експертів у межах проєкту Українська архітектура реформ.

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