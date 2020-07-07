ЄС дав Україні €11,5 мільйона траншу

Європейський Союз виділив Україні понад 11,5 мільйона євро на підтримку реформи державного управління.

Про це повідомило Представництво ЄС в Україні.

«Сьогодні Європейський Союз здійснив пряму виплату в розмірі понад 11,5 млн євро в державний бюджет України. Ці кошти спрямовані на підтримку подальшого розвитку системи державного управління в Україні, зокрема задля підвищення її ефективності та стійкості в умовах кризи, спричиненої COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як відзначив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, реформа державного управління є однією з ключових реформ, які проводяться в Україні, і Євросоюз продовжує підтримувати відповідні зусилля шляхом поширення знань, кращих практик та надання суттєвої фінансової допомоги.

«Зараз як ніколи важливо забезпечити дотримання основних принципів публічного врядування, підзвітності та прозорості для здобуття й зміцнення довіри громадян і бізнесу до державних інституцій і тим самим сприяти швидшому відновленню після тяжкої кризи у сферах здоров’я та економіки», - сказав посол ЄС.

За даними Представництва ЄС, загалом Євросоюз виділив Україні 90 млн євро в межах програми бюджетної підтримки на реформування державного управління на період 2016-2021 років. Нинішня виплата є черговою після вже наданих трьох траншів на загальну суму 37,6 млн євро.

Останній транш на суму 26 млн євро заплановано на 2021 рік. «Він буде наданий за умови продовження рішучих намірів уряду щодо втілення в життя Принципів державного управління ОЕРС/SIGMA (link is external), реалізації та оновлення Стратегії реформування державного управління на основі якісного Закону «Про державну службу» та прийняття закону про загальну адміністративну процедуру», - підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що, крім бюджетної підтримки, ЄС надає технічну допомогу обсягом 14 млн євро для впровадження та реалізації зазначених принципів державного управління в державних органах, а також спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку виділяє 28,7 млн євро для підтримки секторальних реформ у профільних міністерствах шляхом створення команд експертів у межах проєкту Українська архітектура реформ.