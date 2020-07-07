В Україні знайшли джерела для фінансування енергомодернізації підприємств

В Україні пропонують створити Державний фонд енергоефективної модернізації підприємств, який акумулюватиме надходження від податку на викиди двоокису вуглецю і спрямовуватиме їх на часткове покриття кредитів на закупівлю енергоефективного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Міністерство енергетики спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження, Українсько-данським енергетичним центром та іншими партнерами розробили проєкт закону України, який передбачає зміни до Бюджетного кодексу для забезпечення гарантованого джерела фінансування енергомодернізації підприємств України", - зазначили у відомстві.

Законопроєктом передбачається запровадити механізм використання коштів із податку на викиди СО2 як джерело співфінансування енергоефективних заходів на підприємствах.

Для реалізації ініціативи пропонується створити Державний фонд енергоефективної модернізації підприємств, який зможе:

акумулювати надходження з податку на викиди СО2, а це близько 900 млн грн, які наразі не мають цільового призначення і щороку йдуть у загальний фонд держбюджету;

надавати підприємствам компенсацію частини кредитів на закупівлю енергоефективного обладнання.

В Агентстві наголосили на важливості стимулів до підвищення енергоефективності у промисловості.

"Це питання стає ще більше актуальним з точки зору значних викидів СО2 у промисловості та планів запровадження в ЄС фіскального механізму регулювання імпорту вуглецеємних товарів в рамках реалізації Європейської зеленої угоди", - пояснили в Держенергоефективності.

Зазначається, що такий механізм цільового використання коштів у багатьох країнах світу (Фінляндія, Данія, Велика Британія, Швеція) став стимулом для промислових підприємств як до раціонального використання енергії, так і до оптимізації технологічних процесів на виробництві.

"У 2018 році податок на викиди 1 тонни CO2 зріс з 41 коп. до 10 грн. Як результат, надходження з цього податку зросли із 50 млн грн у 2018 році до майже 1 млрд грн у 2019 році. Ці кошти можуть стати джерелом фінансування енергомодернізації підприємств. Очікуваний ефект - скорочення енергоспоживання та, як наслідок, викидів СО2, створення нових робочих місць і підвищення конкурентоспроможності економіки", - прокоментував т. в. о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Як повідомлялось, згідно з нормами Податкового кодексу, суб’єкт господарювання має стати платником екологічного податку, якщо річний обсяг викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тонн на рік.