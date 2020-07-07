Міненерго завтра обере газопостачальника "останньої надії"

Міністерство енергетики планує 8 липня обрати постачальника "останньої надії" (ПОН) на ринку газу.

Про це повідомили в Міненерго.

"Конкурсні пропозиції претендентів на постачальника "останньої надії" на ринку газу прийматимуться до 08.07.2020 року, 17:00 (включно) <...> 8 липня о 17:00 у Міненерго пройде наступний етап конкурсу, в якому будуть розкриті й оцінені конкурсні пропозиції та обрано переможця відповідно до вимог", - ідеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що засідання конкурсної комісії було перенесено з 7 на 8 липня у зв’язку з тим, що урядову постанову, яка вносила зміни у процедуру конкурсу, опублікували в "Урядовому кур'єрі" 1 липня.

Як повідомлялося, Міненерго 1 липня 2020 року оголосило конкурс постачальника "останньої надії". Відбір ПОН є обов'язковою умовою для відкриття роздрібного ринку.

Потенційний постачальник "останньої надії" повинен відповідати п'яти вимогам:

взяття на себе зобов’язання дотримуватися законодавства щодо прав та обов’язків постачальника “останньої надії”;

наявність чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

наявність активів у формі грошей на рахунках для придбання газу або запасів газу в газосховищах, або наявність договору з власником газу в газосховищах (із наданням підтверджувальних матеріалів) в обсязі, що не може бути меншим за найбільше значення місячного обсягу споживання газу всіма споживачами України протягом опалювального сезону 2019/2020 року (3 514 млн куб.м);

наявність персоналу та інших засобів, укладених договорів на транспортування газу, необхідних для провадження діяльності ПОН;

відсутність контролю за компанією з боку резидента держави-агресора.