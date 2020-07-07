НБУ проведе аукціон із продажу монет "1075 років з часу правління княгині Ольги"

Національний банк України 16 липня 2020 року проведе аукціон із продажу десяти срібних пам’ятних монет "1075 років з часу правління княгині Ольги".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України проведе 16 липня 2020 року електронний біржовий аукціон із продажу срібних пам’ятних монет номіналом 20 гривень "1075 років з часу правління княгині Ольги". Для реалізації буде виставлено 10 окремих лотів по одній монеті у кожному лоті", - йдеться в повідомленні.

Електронний аукціон із продажу зазначених сувенірних банкнот зі срібла планується провести на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Як повідомляв Укрінформ, із 18 березня 2020 року була призупинена реалізація нумізматичної продукції, замовленої через систему "Online замовлення". Із 25 травня відновилася реалізація не виконаних станом на 18 березня замовлень, здійснених через систему "оn-line замовлення" на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ. Із 15 червня здійснюється реалізація замовлених пам'ятних монет "1075 років з часу правління княгині Ольги", яка триватиме 35 календарних днів.