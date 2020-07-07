Комітет ВР рекомендує ухвалити закон "Про публічні електронні реєстри"

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації рекомендує парламенту ухвалити в цілому проєкт закону №2110 "Про публічні електронні реєстри".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Члени комітету розглянули 124 правки до проєкту, з яких врахували 123 (9 з них враховані редакційно) та відхилили одну. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому як закон", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що метою законопроєкту є утворення єдиної системи публічних електронних реєстрів, визначення уніфікованої інституціональної структури функціонування публічних електронних реєстрів та єдиних вимог до їх створення, ведення, взаємодії, адміністрування, модернізації, реорганізації та ліквідації, а також до створення реєстрової інформації та її використання у інших інформаційних системах, при здійсненні дозвільної та іншої управлінської діяльності, наданні адміністративних послуг.

Також комітет підтримав створення нових підкомітетів: електронної демократії та цифрових прав і компетентностей.

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Як повідомлялося, законопроєкт №2110 "Про публічні електронні реєстри" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 31 жовтня 2019 року.