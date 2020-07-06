Курс долара поточного тижня може зрости до 27,7 гривні - аналітики

На поточному тижні курс долара до гривні може зрости до 27,7 грн.

Про це йдеться у коментарі старшого аналітика компанії "Альпарі" Вадима Іосуба, який передано у розпорядження Укрінформу.

"За минулий тиждень курс долара до гривні помітно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,4-1,8%. Цього тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні", - зазначив експерт.

Згідно з прогнозами, долар на міжбанку може торгуватися поблизу 27,6-27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,3 / 27,7 грн.

"Падіння гривні, очевидно, пов'язано з відставкою глави НБУ Якова Смолія та побоюваннями з приводу майбутньої незалежності Нацбанку у грошово-кредитній політиці. Примітно, що незважаючи на динаміку ринку, НБУ залишився на минулому тижні чистим покупцем валюти. 30 червня регулятор купив $169, 8 млн, а з 1 по 3 липня продав $150,9 млн. Таким чином чиста покупка за тиждень становила $18,9 млн. З початку року регулятор купив на чистій основі $940,9 млн. Ця сума пішла на збільшення валютних резервів", - йдеться у коментарі.

З минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,70 грн до 27,12 грн (+ 1,6%). Попит /пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час зросли з 26,70 / 26,72 до 27,17 / 27,20 (+ 1,8%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара у банках за тиждень зросли з 26,56 / 26,77 до 26,93 / 27,22 (+1,4% / + 1,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 1,1% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки порівняно з продажем.