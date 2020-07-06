НБУ минулого тижня на міжбанку купив майже $170 мільйонів

Національний банк України минулого тижня, з 30 червня по 3 липня 2020 року, придбав на міжбанківському валютному ринку 169,8 млн доларів США і продав 150,9 млн доларів США.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій НБУ, Національний банк із 30 червня по 3 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 169,8 млн доларів, а продав 150,9 млн доларів.

Всього з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 3,885 млрд доларів, продав – 2,944 млрд доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами валютних інтервенцій НБУ в 2019 році, купівля валюти Національним банком становила 8462,6 млн дол. США, а продаж - 529,225 млн дол. США.

Як відомо, завданнями проведення валютних інтервенцій НБУ є: накопичення міжнародних резервів; згладжування функціонування валютного ринку; підтримання трансмісії ключової процентної ставки як основного інструменту грошово-кредитної політики.