Вживаних авто в Україні продається у 4 рази більше, ніж нових

За січень-червень 2020 року в Україні було зареєстровано 139,4 тис. вживаних легкових авто, що майже в чотири рази більше, ніж нових.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Всього за шість місяців з початку року на українські номери перейшли 139,4 тис. вживаних легкових автомобілів. В результаті, реєстрації старих машин майже вчетверо перевищили продажі нових", - йдеться у повідомленні.

Найпопулярнішою маркою серед вживаних авто у першому півріччі 2020 року стала Volkswagen: за вказаний період було зареєстровано 22 727 вживаних легкових авто цієї марки, що у 24 рази більше, ніж нових автомобілів цієї ж марки. На другому місці за популярністю у зазначений період опинилась Ford, 13 639 вживаних авто якої було зареєстровано в Україні з січня по червень 2020 року, у 14 разів більше, ніж було зареєстровано нових авто цієї ж марки. Третє місце посіла марка Skoda: 10 744 вживаних авто цієї марки було придбано впродовж 6 місяців цього року, що у 5 разів більше, ніж нових легковиків Ford.

На четвертому місці опинилась марка Renault: 10 053 вживаних авто придбано в Україні за січень-червень 2020 року, що 1,6 раза більше, ніж нових. П'яте місце посіла марка Nissan, 8 020 вживаних авто якої було придбано за перше півріччя цього року, що у 4,5 рази більше, ніж нових.

В Укравтопромі також зазначили, що впродовж червня в Україні було зареєстровано 29,2 тис. вживаних легкових автомобілів, що на 52% більше, ніж у червні 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було зареєстровано 408,1 тис. вживаних легкових автомобілів, що у 3,5 раза більше, ніж за 2018 рік.