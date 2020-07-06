Рада Нацбанку утрималася від призначення Чурія заступником голови

Рада національного банку України на засіданні 6 липня утрималася від призначення Чурія Олега Євгенійовича заступником голови Нацбанку.

Про це повідомив Голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

"Сьогодні, 6 липня 2020 року, відбулося позачергове засідання ради Національного банку України (далі – Рада), на якому було розглянуто подання голови Національного банку України Я.В.Смолія щодо призначення Чурія Олега Євгенійовича на посаду заступника голови Національного банку України. Рада утрималася від призначення Чурія Олега Євгенійовича на посаду заступника голови Національного банку України", - написав він.

Данилишин зазначив, що відповідно до статті 20 закону України «Про Національний банк України» заступник голови Нацбанку, термін повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника голови НБУ.

Як підкреслив Данилишин, Рада НБУ і надалі налаштована на конструктивну співпрацю з правлінням Нацбанку.

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Як повідомлялось, відповідно до закону про НБУ, голова Національного банку має п’ятьох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад радою Національного банку за поданням голови Нацбанку.

Заступник голови Національного банку призначається на посаду на строк, що відповідає терміну повноважень голови Національного банку. Одна й та сама особа не може бути призначена на посаду заступника голови НБУ більш як на два строки поспіль.

Олег Чурій - заступник голови Нацбанку з 2015 року, термін його повноважень закінчується 10 липня 2020 року.