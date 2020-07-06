Нафта торгується різноспрямовано: Brent зросла , WTI знизилася

Ціни на нафту в понеділок продемонстрували змішану динаміку: ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на тлі скорочення поставок, в той час як базові ф'ючерси на WTI знизилися через побоювання, що сплеск числа випадків коронавірусу може обмежити попит на чорне золото в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $43,09 за барель, що на $0,29 (0,68%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подешевшали на $0,14 (0,34%) - до $40,51 за барель.

За підсумками минулого тижня обидва контракти подорожчали більш ніж на 4%, пише Trading Economics.

"Нафтові ціни минулого тижня зросли, оскільки надії на V-подібне відновлення були підкріплені позитивними економічними даними, хоча приріст скоротився в п'ятницю. Скорочення запасів у США і сильні дані щодо ринку праці країни підтримали позитивні настрої на ринку", - зазначають аналітики ANZ, яких цитує S&P Global Platts.

У той же час, зростання виявлених випадків зараження коронавірусом у США, через яке деякі штати знову ввели карантинні заходи, негативно позначається на прогнозах попиту на нафту. Лише за перші чотири дні липня 15 штатів повідомили про рекордне зростання числа нових випадків зараження COVID-19. Зростання захворюваності зафіксовано в 39 штатах

За словами аналітика AxiCorp Стівена Іннса, нафтові ціни будуть знижуватися й цього тижня, якщо "дані про пересування у вихідні покажуть стриману активність".

Наприкінці липня закінчується термін дії домовленості ОПЕК + про скорочення видобутку на рекордні 9,7 млн ​​б/д, з серпня обсяг скорочення має становити 7,7 млн ​​б/д, у зв'язку з чим трейдери, скоріш за все, проявлятимуть обережність. Наступне засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) заплановано на 15 липня.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 43,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,91 долара за барель, що на 11 центів вище за рівень закриття торгів ($42,80).