Президент Американської торговельної палати про відставку Смолія: Це тривожний сигнал

Деякі міжнародні компанії призупиняють інвестиції в Україну через непередбачуваність, яка склалася у зв'язку із відставкою глави НБУ Якова Смолія.

Про це заявив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер у прямому ефірі Радіо Свобода.

За його словами, деякі міжнародні бізнесові компанії спостерігають, що буде далі й поки зупиняють інвестиції в Україну.

"Компанії довіряли Нацбанку, тому що це була незалежна установа, котра втримала інфляцію та золотовалютні резерви. Політика Нацбанку була зрозуміла і передбачувана. Бізнес хоче мати якусь передбачуваність і без цієї передбачуваності компанії заявили публічно, що деякі з них зупиняють подальші інвестиції, аж поки не буде зрозуміло, які будуть наступні кроки і що можна очікувати далі", – заявив Гундер.

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Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, що незалежність Національного банку залишається для уряду пріоритетом.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговій сесії 3 липня звільнила Смолія з посади голови НБУ за поданням Президента.

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Яків Смолій очолював Нацбанк з березня 2018 року.