Прем'єр сказав, коли Україна може отримати наступний транш від ЄС

Україна може у 20-х числах липня отримати наступний транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €1,2 мільярда.

Про це у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо роботу з Європою. Уже у 20-х числах липня ми підпишемо черговий меморандум про надання макрофінансової допомоги в розмірі €1,2 мільярда від ЄС. Це було проговорено з віцепрезидентом Європейської комісії", - сказав Шмигаль.

За його словами, міжнародні партнери очікують рішення щодо призначення нового голови Нацбанку.

"МВФ відреагував (на відставку голови НБУ Якова Смолія - ред.) напружено, але стримано. Ми продовжуємо співпрацю. З ними міністр фінансів вчора мав розмову. Сьогодні я спілкувався з віцепрезидентом Європейської комісії. Ми підтвердили незмінність політики Нацбанку", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск". 2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.

3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.