Прем'єр та постпред ПРООН обговорили епідемію COVID-19 та наслідки повеней

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з постійною представницею Програми розвитку ООН в Україні Дафіною Герчевою досягнення Цілей сталого розвитку, виклики у подоланні епідемії, спричиненої COVID-19 та наслідків природної катастрофи на Заході України.

Зустріч відбулась у п’ятницю, 3 липня, повідомляє Урядовий портал.

"Уряд у своїй Програмі відзначив важливість досягнення Цілей сталого розвитку, і ми послідовно, з урахуванням усіх поточних викликів, рухатимемося цим шляхом", - наголосив Шмигаль.

Він відзначив постійну підтримку ПРООН України та допомогу у реагуванні на ситуацію з COVID-19 у Луганській та Донецькій областях.

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Окремо глава уряду подякував за такий розроблений ПРООН інструмент реагування на COVID-19, як інформаційні дашборди.

"Ми дійсно використовуємо їх у нашій роботі. Ба більше, ми вже взяли його за приклад і в інших сферах такі дашборди дуже швидко утворюємо та оперативно ними користуємося", - зауважив Прем’єр-міністр.

Шмигаль також відзначив важливість запланованої ПРООН допомоги регіонам України у розробці протипаводкових стратегій і стратегій реагування на катастрофи та наголосив, що підтримує збільшення допомоги регіонам для досягнення Цілей сталого розвитку.

Зі свого боку Дафіна Герчева зазначила, що у ПРООН вважають важливим поєднання урядом Цілей сталого розвитку із європейською інтеграцією і зацікавлені у збільшенні кількості проєктів в Україні, спрямованих на зміцнення демократичного врядування, захист довкілля, відновлення миру на постраждалих від конфлікту територіях.