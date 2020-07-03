Формувати тарифи на транспортні послуги має незалежний регулятор - Криклій

У Міністерстві інфраструктури України розробили законопроєкт, який передбачає створення Національної комісії, що здійснюватиме державне регулювання у сфері транспорту.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

“Цим шляхом йшли Німеччина, Франція, Швеція та інші країни ЄС. І ми хочемо теж запозичувати такий досвід. Міністерством інфраструктури розроблений відповідний проєкт закону, що передбачає створення Національної комісії, що здійснюватиме державне регулювання у сфері транспорту”, - сказав Криклій.

Відповідно до проєкту закону, Нацкомісія регулюватиме діяльність суб’єктів природних монополій на ринках транспортних послуг та суміжних ринках. Йдеться про користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об’єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування, управління повітряним рухом, спеціалізовані послуги у річкових, морських портах, морських рибних портах та аеропортах. Також це внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом.

За словами Криклія, такі зміни дозволять сформувати конкурентні ринки перевезень та гармонізувати ринок транспортних послуг в інтересах усіх його учасників.

“Наше ключове завдання - зробити сферу транспортних послуг максимально надійною та ефективною для громадян і бізнесу. Досвід багатьох європейських країн показує, що повне дерегулювання та децентралізація не дає позитивного результату. Так само, як і зарегульованість та надмірна централізація. Тому ми маємо сформувати зважену державну політику у сфері транспорту. Для цього і необхідний державний колегіальний орган, який би ефективно здійснював регулювання у сфері визначення тарифів”, - зазначив міністр.