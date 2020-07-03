"Тут будують – там руйнують": фури вже оштрафували на понад 1,7 мільйона

Правоохоронці разом з представниками Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) за минулу добу в Україні перевірили 18 пунктів габаритно-вагового контролю, здійснили 6,6 тис. перевірок вантажівок і наклали штрафів на загальну суму понад 1,7 млн грн.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президент поцікавився, чи були накладені штрафні санкції на транспорт, що порушив відповідні норми.

«Міністр доповів, що за добу інтенсивних перевірок накладено штрафів на загальну суму понад 1,7 млн грн. А на Миколаївщині було зафіксовано три спроби пересування перевантажених фур в об’їзд пунктів габаритно-вагового контролю», - йдеться у повідомленні.

За даними Національної поліції, кожен другий вантажний автомобіль їде з перевантаженням. Найбільше таких – у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

«Формула «тут будують – там руйнують» не спрацює. Як ми можемо відновити та побудувати українські дороги, якщо тут-таки вантажівки руйнують нові й добивають старі шляхи? Треба комунікувати з компаніями й ретельно контролювати пересування вантажівок», – наголосив Президент.

Урядовці домовилися покращити умови здійснення перевірок, роботу техніки, забезпечивши неможливість її частого перегріву, збільшити кількість кадрів для перевірок, покращити умови їхньої роботи.

Нацполіція також повідомила, що вже встановлюються камери для спостереження за процесом перевірок.