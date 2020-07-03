Порт "Южний" у І півріччі збільшив перевалку вантажів на експорт на 62%

Морський торговельний порт "Южний" у січні-червні 2020 року збільшив перевалку вантажів на експорт у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 62%, а перевалку імпортних вантажів - на 56%.

Про це повідомляє міністр інфраструктури України Владислав Криклій на сторінці у Facebook.

"У нас є підприємства, які не тільки успішно проходять через складний період, але й нарощують показники виробництва. Одне з таких підприємств - морський торговий порт Южний. За перші шість місяців 2020-го, підприємство істотно збільшило показники експорту, імпорту, транзитних вантажів, каботажу: на 62% збільшив перевалку вантажів на експорт у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (цього року - 7 мільйонів 812 тисяч тонн вантажів); на 56% підвищив обсяг перевантаження імпортних вантажів (1 мільйон 480 тисяч тонн імпортних вантажів); на 36% збільшив транзит вантажів (1 мільйон 82 тисячі тонн)", - зазначив Криклій.

Крім того, портовики "Южного" на 46% наростили обсяги обробки напіввагонів, на 40% збільшилось число прийнятих теплоходів (158 суден за перше півріччя 2020 року).

Криклій наголосив, що у травні встановлені два історичні рекорди підприємства: добова норма вивантаження (959 одиниць) і добова норма обробки (1056 одиниць) напіввагонів. Прибуток за п'ять місяців зріс на 1304%, а обсяг податкових виплат - на 281 млн 524 тисяч гривень. Частина прибутку використовується для розвитку порту "Южний", зокрема, модернізації виробничих потужностей.