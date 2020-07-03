СЕТАМ продає елітний маєток у Карлових Варах на голландському аукціоні.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"На електронному аукціоні OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) виставлено житловий будинок із земельною ділянкою в місті Карлові Вари Чеської Республіки. Земельна ділянка - 715 кв. м. Рік побудови 1752", - йдеться в повідомленні.

Будинок складається з підвального поверху, гаража на два автомобілі, спортзалу та погребних приміщень. У ньому здійснена повна реконструкція, заповнений елітними меблями та сучасною комунікацією. Будинок є культурною спадщиною та знаходиться на природоохоронній території в межах курортного міста.

За домовленістю з продавцем лот буде продаватися на “голландському” аукціоні. Тобто буде застосована процедура проведення торгів з пониженням ціни (редукціон) з можливістю зниження початкової вартості до граничного рівня, що становить 192 млн грн. Крок зниження становить: 1% (у грошовому виразі 2 220 000 грн).

Читайте також: СЕТАМ продає пасажирський літак за 22 мільйони

«Це вже не перші торги на OpenMarket по цьому лоту, але перші через «голландець». Думаю такий аукціон повинен привернути увагу інвесторів», - наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Стартова ціна лоту складає 222 млн грн, торги пройдуть 21 липня 2020 року.