Кабмін призначив Івана Синякова в.о. члена правління Укрзалізниці

Кабінет міністрів України призначив Івана Синякова виконуючим обов’язки члена правління АТ «Укрзалізниця».

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Рішенням Кабінету міністрів України Івана Синякова призначено в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця». Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 1 липня", - йдеться у повідомленні.

Синяков долучився до команди Укрзалізниці в травні 2020 року. Працював на посаді директора з управління персоналом та соціальної політики. Має 16-річний досвід управління людськими ресурсами та успішні кейси побудови HR-систем у компаніях зі штатом до 100 тис. осіб. Працював у НАК «Нафтогаз України», групі компаній «Континіум», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ «Холдингова компанія «Бліц-Інформ».

Він закінчив у 1992 році Ківерцівський медичний коледж, а у 1997 році – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки за спеціалізацією «Психологія». У 2006 році він пройшов програму PMD за спеціалізацією «Менеджмент організацій» у Міжнародному інституті менеджменту, а у 2018 році здобув ступінь МВА з ділового адміністрування у Київській школі економіки.

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Крім того, Кабмін прийняв рішення припинити повноваження члена правління з питань зв’язків із державними органами АТ «Укрзалізниця» Сергія Кушніра.