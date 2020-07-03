У США у червні створили рекордну кількість робочих місць

У червні у США створили рекордну кількість робочих місць на тлі зняття жорстких обмежень, пов'язаних з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС .

"Економіка США у червні створила робочі місця рекордними темпами, фірми прийняли на роботу більше співробітників після спаду епідемії коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такому зростанню сприяло відкриття заводів і ресторанів після зняття жорстких обмежень.

Зокрема, в секторі відпочинку і готельного бізнесу США було створено більше двох мільйонів робочих місць, а в роздрібній торгівлі - 740 тисяч. Кількість зайнятих у сфері охорони здоров'я зросла на 568 тисяч осіб, а в промисловому секторі - на 356 тисяч, головним чином завдяки зростанню автомобільної промисловості.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 10 985 656 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 524 088 летальних, одужали 6 140 827 людей.