Зміна керівника Нацбанку є вкрай негативним фактом - експерт

Для фінансової стабільності нашої країни заміна керівника центрального банку, який зміг зберегти стабільність в період кризи і пройти її з мінімальними втратами для фінансової системи, - вкрай негативний факт.

Про це йдеться в коментарі аналітика Альпарі Максима Пархоменка, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Протягом вчорашньої сесії гривня за підсумком просіла на 40 копійок, чого не було давно. Причина падіння гривні стала відома вже надвечір. Голова НБУ подав у відставку. Пресинг, тиск і звинувачення голови НБУ в усьому, чому тільки можна, були давно. НБУ винен у високих окладах для керівників державних банків, до зміцнення гривні і зростання купівельної спроможності. Падіння гривні і зниження резервів - також винен НБУ. Для фінансової стабільності нашої країни зміна керівника центрального банку, який зміг зберегти стабільність у період кризи і пройти її з мінімальними втратами для фінансової системи, є вкрай негативним фактом", - зазначив Пархоменко.

За його словами, прихід на місце голови Нацбанку популістів може погіршити динаміку гривні, та й самої фінансової системи. Незалежність НБУ і гра в довгу не відповідає на запити нинішнього кабінету уряду. При цьому основною домовленістю з МВФ була саме незалежність центрального банку. А це створює складності для роботи з місією і отриманням траншу в кінці року.

Мінфіну також потрібно покрити борги і вже в цьому кварталі виплатити близько 153 млрд грн (трохи більше ніж 4 млрд доларів). Зробити це Мінфін хотів за рахунок часткового рефінансування боргу. З огляду на зміну голови НБУ зробити тепер це буде складніше і дорожче, що лягатиме на плечі населення.

Основний ризик для гривні - це включення до керівництва банку чиновника, який може включити друкарський верстат. Розмови про це тривають давно. Часто під час своїх інтерв'ю ексміністр економіки і різні депутати ратували за включення друкарського верстата. Багато українців знають з досвіду минулих криз 2008 і 2014 року, до чого це може призвести.

Зараз запуск емісії нової гривні заблокований окремими нормативними актами і самим правлінням НБУ. Якщо керівництво НБУ продовжить зміщуватися з посад, ризики зростання курсу до 30 гривень будуть вкрай високими і реальними.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення через політичний тиск.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.