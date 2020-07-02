Уряд змінив керівника ДК "Ядерне паливо"

Про це йдеться в урядових розпорядженнях від 1 липня 2020 р. №779-р та №778-р.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку генерального директора Державного концерну “Ядерне паливо”, виконання обов’язків генерального директора зазначеного Концерну на заступника генерального директора Державного концерну “Ядерне паливо” Білана Олександра Михайловича", - зазначається у розпорядженні №779-р.

Повноваження Дробота припинили відповідно до пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України - "припинення повноважень посадових осіб".

"Власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов’язаний розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного порушення нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 166-10, 166-12, 188-44 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у Кодексі законів про працю.

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До складу ДК належить ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, якому 12 червня Держатомрегулювання не продовжило термін ліцензії, посилаючись на те, що у керівника підприємства немає допуску до особливих робіт першої категорії.

Міністерство енергетики невідкладно відреагувало на відмову і 16 червня призначило т. в. о. директора ДП "СхідГЗК" Віктора Пухальського, який має відповідний допуск.