SkyUp тимчасово скасовує три внутрішні рейси

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines скасовує з 5 липня до 15 вересня три внутрішні рейси з комерційних причин.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"У зв’язку з комерційними причинами з 5 липня 2020 року авіакомпанія SkyUp Airlines продовжить виконувати польоти за п’ятьма з оголошених раніше восьми напрямків внутрішньоукраїнської програми. Скасування рейсів торкнеться польотів між Львовом та Харковом, а також із Києва до Львова та Харкова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рейси Київ – Львів – Київ скасують з 06.07 до 15.09; Київ – Харків – Київ: з 06.07 до 15.09; Харків – Львів – Харків: з 05.07 до 15.09.

Водночас в авіакомпанії наголошують, що всі пасажири, які придбали квитки на вищезазначені рейси, отримають відшкодування вартості квитків автоматично.

"Відшкодування передбачає грошове повернення повної вартості квитка на банківську карту протягом тижня. Також авіакомпанія надішле на електронну пошту промокод на 10%-ву знижку на наступну покупку квитків або послуг на сайті skyup.aero. Додатково звертатися до авіакомпанії із запитом на повернення не потрібно", - пояснюють в авіакомпанії.

У SkyUp зауважують, що виконання внутрішніх рейсів є соціальним продуктом для авіакомпанії і запуск таких рейсів для нас можливий при повноцінному відновленні міжнародної польотної програми.

"Адже недоотримані кошти на внутрішніх рейсах компенсуються за рахунок міжнародних напрямків. Однак на сьогодні міжнародна програма відновлюється лише за трьома напрямками. Авіакомпанія тільки розпочинає виконання чартерних програм до Туреччини та Єгипту, а також регулярних рейсів до Албанії. Подальші плани по відновленню міжнародної польотної програми залежать від розвитку ситуації з поширенням пандемії", - роз'яснюють в авіакомпанії.

SkyUp відзначає, що українці готові літати за тарифами в ціновому діапазоні 500-800 грн.

"SkyUp працює за лоукост-моделлю і може забезпечувати лише певний відсоток квитків за ціною на рівні 500 грн. Зберігати таку вартість на всьому рейсі неможливо, оскільки ПДВ, що входить до її складу, суттєво збільшує собівартість рейсу. Таким чином ми спостерігаємо наступну тенденцію: коли в системі залишаються дорожчі квитки, попит на рейс знижується. Відповідно, завантаженість рейсу зменшується", - повідомляють в авіакомпанії.

Окрім цього, зазначається, що на готовність українців запланувати політ суттєво впливають і карантинні обмеження, які змушують впроваджувати нові заходи безпеки під час подорожей.

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Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 червня почала поступово відновлювати свою польотну програму із внутрішнього сполучення. На сайті авіакомпанії вже є у продажу квитки на такі внутрішні рейси: Київ – Одеса – Київ; Київ – Запоріжжя– Київ; Харків – Одеса – Харків; Львів – Херсон – Львів; Львів – Одеса – Львів.