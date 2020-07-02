Стефанішина обговорила з єврокомісаром інтеграцію енергоринків України і ЄС

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина обговорила з Єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон впровадження оновленого енергетичного додатку до Угоди про асоціацію та залучення України до зеленого курсу ЄС.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі Стефанішиної і Сімсон, повідомляє Євроінтеграційний портал.

«Серед ключових цілей активізації діалогу між Україною та ЄС в енергетичному секторі є подальше впровадження оновленого Додатку XXVII до Угоди про асоціацію шляхом імплементації права ЄС в законодавство України. Це призведе до головної мети - повної інтеграції енергетичних ринків ЄС та України», - зазначила Стефанішина.

Ольга Стефанішина також наголосила, що Україна залишається надійним партнером з транзиту газу для держав-членів ЄС, оскільки українська ГТС є невід'ємною частиною європейської енергетичної системи та гнучким інструментом забезпечення енергетичної безпеки на континенті, що особливо важливо в контексті проекту "Північний потік-2".

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Крім того, під час розмови Ольга Стефанішина зазначила, що Україна прагне активно долучитися до Європейського зеленого курсу та вже готує позиційні документи щодо участі України у цій ініціативі ЄС.

«Зелений курс передбачає зміни у низці секторальних політик ЄС, і для України важливо вже на ранніх стадіях бути у тісному діалозі з ЄС щодо цих змін. Сьогодні, коли ми запускаємо процес оновлення Угоди про асоціацію, важливість цього діалогу ще більше зростає. Для нас важливо підтримувати підхід до розумного використання природних ресурсів, який не завдасть шкоди навколишньому середовищу», - підкреслила віцепрем’єр.