Контррозвідка СБУ викрила мільйонні зловживання на Житомирському бронетанковому заводі під час виконання оборонного замовлення.

Про це повідомляє СБУ.

«Контррозвідка Служби безпеки України викрила посадовців Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» на мільйонних зловживаннях під час ремонту систем захисту для українських Збройних Сил», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах раніше розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що навесні 2018 року посадовці підприємства уклали із львівським науково-виробничим об’єднанням договір на технічне обслуговування та ремонт приладів радіаційної і хімічної розвідки. Вартість ремонту систем захисту становила 2,5 млн грн.

Як засвідчила перевірка, на бронетанковому заводі наявна вся необхідна матеріально-технічна база, яка дозволяє без задіяння сторонніх фірм здійснювати обслуговування і налаштування цієї військової техніки. У той же час львівське підприємство необґрунтовано залучило три фірми-субпідрядники, штучно завищивши вартість робіт на понад 60%.

Експерти також виявили низку порушень технологій ремонту і тестування військових приладів, що могло призвести до передчасного виходу з ладу обладнання та ставило під загрозу життя і здоров’я військовослужбовців в умовах радіаційної та хімічної небезпеки.

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Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на бронетанковому заводі та у львівській фірмі, у кількох військових представництвах у Києві, а також за місцями проживання учасників оборудки. Вилучено військову продукцію, договори, фінансову документацію, які доводять неправомірне завищення вартості ремонтних робіт.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ