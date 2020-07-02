В українських сховищах рекордно збільшилась кількість газу

Перше півріччя 2020 року стає рекордним для роботи українських підземних сховищ газу за останні роки, окрім збільшення закачування газу власного видобутку, спостерігається значне зростання попиту європейських клієнтів на використання ПСГ України.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз".

"Об’єм закачування газу в підземні сховища України у першому півріччі поточного року – 6,5 млрд куб. м природного газу, що на 0,2 млрд куб. м більше, ніж минулого року. Суттєвий внесок у наповнення вітчизняних газосховищ зробили іноземні трейдери. За шість місяців поточного року вони закачали 2,6 млрд куб. м газу. Порівняно з минулим роком обсяг газу, що належить іноземним компаніям у ПСГ, збільшився втричі", - йдеться у повідомленні.

Обсяг газу, що станом на 1 липня зберігають у режимі «митний склад» вітчизняні компанії, – 1,3 млрд куб. м (на 40% менше, ніж у 2019 р.).

У той же час компанії-нерезиденти - трейдери з європейських країн та США - станом на 01.07.2020 зберігали в режимі «митний склад» 3,6 млн куб. м газу (+253% до аналогічного періоду минулого року).

Клієнти ПСГ, насамперед іноземні, для транспортування газу до «митного складу» все частіше використовують спеціальні тарифи на транспортування short haul, що були встановлені НКРЕКП для Оператора ГТС на початку цього року. З використанням цього тарифу резиденти транспортували на «митний склад» 0,14 млрд куб. м газу. Нерезиденти закачали на «митний склад» з використанням спеціального тарифу з початку року 1,6 млрд куб. м, з них лише за червень – 0,8 млрд куб. м.

В Укртрансгазі зазначили, що на кінець червня 2020 року в підземних газосховищах накопичено понад 19,8 млрд куб. м газу. Це на 47% або на 6,3 млрд куб. м більше, ніж у 2019-му.

За останні десять років середній обсяг наповнення ПСГ наприкінці червня становив 12,4 млрд куб. м. Цього року запас газу у сховищах більший за середній за останні десять років майже на 60%.

«Ми очікуємо, що до початку сезону відбору українські ПСГ будуть наповнені приблизно на 25,5– 26,5 млрд куб. м. При цьому у 2020 році активний обсяг газу в ПСГ збільшиться до 20% порівняно з найвищим показником за останні десять років (2019 р. – 21,8 млрд куб. м). Якщо це завдання буде виконано, цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ», – зауважив генеральний директор Укртрансгазу Сергій Олексієнко.