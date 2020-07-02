Авіакомпанія "Мотор Січ" скасовує рейси Запоріжжя-Мінськ з 17 до 31 липня
Про це авіакомпанія повідомила у Facebook.
"У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, що склалася у зв'язку з поширенням гострого распіраторного захворювання COVID-19/коронавірус SARS-CoV-2, авіакомпанія "Мотор Січ" вносить зміни в розклад виконання регулярних рейсів. Рейси між Запоріжжям і Мінськом скасовані на період з 17 по 31 липня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про точну дату відновлення польотів за даним напрямком буде повідомлено додатково.
Пасажирів, які мають авіаквитки на скасовані рейси, просять звернутися до контактного центру авіакомпанії або в туристичне агентство, де отримали авіаквиток, для врегулювання питань повернення коштів або перенесення вильоту на більш пізню дату.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
З 15 червня в Україні відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Внутрішнє авіасполучення відновилось 5 червня.
Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.