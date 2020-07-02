Борг із зарплати на Харківському авіазаводі за рік зріс на 12 мільйонів

ДП "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство", яке входить до складу ДК Укрооронпром, продовжує накопичувати борги, попри обіцянки концерну закрити всі фінансові питання перед трудовим колективом.

Про це повідомляє Defense Express.

«Вже понад рік як до керівництва в Державному Концерні "Укроборонпром" прийшли нові люди, котрі ще торік публічно пообіцяли Президенту України вирішити питання з заборгованістю харківського авіазаводу. Проте, попри обіцянки, ситуація лише погіршується. Зокрема, підприємство як не функціонувало в нормальному режимі раніше, так і не може цього робити досі, попри всі потенційні замовлення та старі контракти», - йдеться в повідомленні.

За словами гендиректора авіазаводу Сергія Задорожного, підприємство працює три дні на тиждень та виконує замовлення, які сьогодні існують. При цьому, за його словами, заводу є що запропонувати потенційним замовникам, щоб закрити свої борги та відновити процес авіабудування. "Великий обсяг незакінченого виробництва існує на підприємстві. Це близько шести літаків Ан-74 високого ступеня придатності, які знаходяться в цеху остаточного складання (за словами Сергія Задорожного, ступінь готовності 70-90% за заводською трудомісткістю). Також близько п'яти літаків Ан-140, два з них фактично готові на 99%. Їх можна довести до ступеня льотної придатності за лічені місяці", - цитує Задорожного видання.

Водночас Задорожний повідомив, що держава, попри обіцянки про підтримку працівників заводу, не квапиться з їх виконанням.

"Для того, щоб зрушити це питання з мертвої точки, необхідно мати замовника... Що стосується літаків Ан-140 (з тих, що готові на 99%), то у нас навіть на зустрічі з Президентом, пів року тому (зустріч, що відбулася 6 листопада 2019 року у Харкові – ред.), який дав доручення Державі взяти участь в придбанні, й тим самим підтримати завод, на жаль на сьогодні вони не виконані", - повідомив Задорожний.

За інформацією видання, на харківському авіапідприємстві борги по заробітній платі накопичувались, починаючи з 2009 року. Станом на 1 червня цього року вони складають, за даними держреєстру підприємств, що мають заборгованість, понад 218 млн гривень. Зокрема, у березні 2020 року вони склали 208 млн, а, згідно з інформацією Міністерства соціальної політики, розміри заборгованості у серпні 2019 року - 205,7 млн грн.

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Цей борг складає половину заборгованості по зарплатні усієї Харківської області.

Як повідомлялось раніше, 6 листопада 2019 року, після відвідання Державних підприємств ДК "Укроборонпром" на Харківщині, Президент України Володимир Зеленський дав особисте доручення новому очільнику Концерну Айварасу Абромавичусу щодо розв'язання питань по заборгованості зарплатні підприємствам Концерну. За словами нового глави "Укроборонпром", ці питання мали бути вирішені за пів року, тобто 6 травня 2020 року.