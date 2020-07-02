АМПУ сплатила 5,5 мільйона штрафу за зловживання монопольним становищем

ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) сплатило накладений Антимонопольним комітетом України (АМКУ) у 5,530 млн грн штраф за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" в повному обсязі сплатило накладений Антимонопольним комітетом України штраф за зловживання монопольним становищем. Завдяки ефективній роботі Комітету бюджет країни поповнився на понад 5,5 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

У комітеті нагадали, що впродовж 2017 - 2018 років АМПУ окрім корабельного збору, стягувало з суден кошти за послуги з оформлення приходу суден в порт, оформлення виходу суден з порту та перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

Антимонопольний комітет встановив, що ці послуги вже входили в корабельний збір тож ДП "АМПУ" не мало підстав для їх стягнення. Тому в грудні 2019 року Тимчасова адміністративна колегія АМКУ своїм рішенням визнала дії Адміністрації морських портів України порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції.

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Комітет постановив, що такі стягнення були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку і є зловживанням монопольним становищем. Відповідно до рішення на ДП "АМПУ" було накладено штраф у розмірі 5 мільйонів 530 тисяч гривень.