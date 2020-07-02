АМПУ сплатила 5,5 мільйона штрафу за зловживання монопольним становищем

АМПУ сплатила 5,5 мільйона штрафу за зловживання монопольним становищем

Укрінформ
ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) сплатило накладений Антимонопольним комітетом України (АМКУ) у 5,530 млн грн штраф за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" в повному обсязі сплатило накладений Антимонопольним комітетом України штраф за зловживання монопольним становищем. Завдяки ефективній роботі Комітету бюджет країни поповнився на понад 5,5 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

У комітеті нагадали, що впродовж 2017 - 2018 років АМПУ окрім корабельного збору, стягувало з суден кошти за послуги з оформлення приходу суден в порт, оформлення виходу суден з порту та перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

Антимонопольний комітет встановив, що ці послуги вже входили в корабельний збір тож ДП "АМПУ" не мало підстав для їх стягнення. Тому в грудні 2019 року Тимчасова адміністративна колегія АМКУ своїм рішенням визнала дії Адміністрації морських портів України порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції.

Читайте також: АМПУ завершила дноочисні роботи на внутрішніх водних шляхах України

Комітет постановив, що такі стягнення були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку і є зловживанням монопольним становищем. Відповідно до рішення на ДП "АМПУ" було накладено штраф у розмірі 5 мільйонів 530 тисяч гривень.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-