Протягом тижня органи виконавчої служби стягнули 6,8 мільйона боргу із зарплати

Органи державної виконавчої служби упродовж 22 — 26 червня стягнули 6,8 млн грн заборгованості із заробітної плати.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

“Органи Державної виконавчої служби упродовж 22 – 26 червня стягнули на користь 566 працівників 6,8 млн грн заборгованості із заробітної плати”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, найбільшу суму стягнуто у Дніпропетровській області з Акціонерного Товариства “ДНІПРОМЕТРОБУД” - 1,4 млн грн. Заборгованість із заробітної плати отримали 133 працівники.

Також 1,1 млн грн стягнуто з державного підприємства “Миколаївський суднобудівний завод” на користь 6 працівників, 553,3 тис. грн на користь 14 працівників стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю “СКБ Укрелектромаш” Харківської області.

Окрім того стягнуто 505, 2 тис. грн з КП "Здолбунівкомуненергія" Рівненської області на користь 53 працівників, 309,9 тис. грн з КП "Жовтоводськтепломережа" Дніпропетровської області на користь 166 працівників та 296 тис. грн ЛМПК "Львівтеплоенерго" на користь 40 працівників.

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У Мін’юсті повідомляють, що всього з початку 2020 року органи Державної виконавчої служби стягнули 274,8 млн грн заборгованості із виплати заробітної плати на користь 21 627 працівників.