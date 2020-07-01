План доходів держбюджету у червні перевиконаний на 5,4%

У червні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 112,9 млрд грн, розпис виконано на 105,4%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За оперативними даними Державної казначейської служби, у червні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 112,9 млрд грн, розпис виконано на 105,4%. При цьому відшкодування ПДВ становило 11,6 млрд гривень",- йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Мінфіні, у червні другий місяць поспіль спостерігалося подальше зростання одного з ключових показників, які характеризують ефективність справляння ПДВ до загального фонду держбюджету – питома вага зібраних сум податку в обсягах постачання за даними податкових декларацій. За даними Державної податкової служби, якщо у квітні 2020 року такий показник становив 2,65%, то у травні він збільшився до 3,14%, а в червні – до 3,47%. Для порівняння, у 2019 році він дорівнював 2,66%, 2,53% та 2,52% відповідно.

За платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 89,1 млрд грн, в тому числі 62,4 млрд грн у вигляді дивідендів та частини чистого прибутку, що сплачуються до бюджету підприємствами державного сектору економіки. В цілому виконання червня становило 107,7%, що на 6,4 млрд грн більше від місячного розпису, заявили у Мінфіні.

Основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали: ПДВ (+5,0 млрд), в тому числі за рахунок боротьби зі зловживаннями при відшкодуванні податку з бюджету, акцизний податок з виробленої в Україні продукції (+0,6 млрд), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+0,5 млрд) та рентна плата за користування надрами (+0,3 млрд).

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 21,7 млрд грн, або 100% від місячного розпису.

За підсумками січня-червня 2020 року розпис доходів за загальним фондом державного бюджету було виконано на рівні 92,1%, в той час як у січні-травні поточного року – 88,4%, повідомили у Мінфіні.