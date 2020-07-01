ПриватБанк на 1,5% знижує ставки за кредитами для бізнесу

ПриватБанк знижує ставки за кредитами для бізнесу та підприємців із 1 липня 2020 року на 1,5% річних.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Так, ставки за всіма кредитними лімітами на рахунки, а також за новими кредитами по всіх програмах “проєктного” фінансування (кредитними лініями, лізингу та іншими) - знижуються на 1,5% річних", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, базові ставки кредитування на придбання основних засобів, програм лізингу та кредити “Агросезон” знижено до 13,5% річних, а гривневі кредити під заставу депозитів у валюті надаватимуться банком під 10,5% річних.

Як повідомлялось, у травні ПриватБанк автоматично знизив ставки за чинними програмами фінансування малого бізнесу для 60 тис. компаній і підприємців, щоб допомогти українському бізнесу подолати наслідки карантину.