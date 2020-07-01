У червні Держмитслужба виконала індикативні показники надходжень до бюджету

У червні 2020 року до державного бюджету перераховано 26,8 млрд грн надходжень від митниці при індикативному показникові у 25,8 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби.

"Загалом до бюджету перераховано 26,8 млрд грн при індикативі - 25,8 млрд грн, виконання - 104%, у т. ч. до загального фонду перераховано - 21,7 млрд грн (індикатив - 21,6 млрд грн)", - ідеться в повідомленні.

За словами в.о. голови Держмитслужби Ігоря Муратова, уперше цього року, який позначився негативним впливом обмежувальних заходів через епідемію COVID-19, Держмитслужба виконала план показників надходжень до державного бюджету.

"Продовжуватимемо і надалі максимально якісно виконувати свої функції та стабілізувати роботу служби, щоби посилити боротьбу з контрабандою на митниці й ліквідацію тіньових схем", - зазначив Муратов.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня 2020 року уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Державної митної служби Максима Нефьодова. Зазначалося, що після закінчення карантину буде проведено конкурсний відбір на ці посади.

У травні Кабмін прийняв План реформування і розвитку митних органів з метою створення прозорої митної служби європейського рівня. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, реформування здйснюватиметься у трьох напрямках. Зокрема, йдеться про державний контроль на кожному етапі і радикальне скорочення корупційних ризиків із широким використання діджиталізації; ясність і чіткість правил, їхню відповідність кращим практикам ЄС і світу; кадрове перезавантаження митниці.