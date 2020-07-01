Експерти прогнозують курс долара у липні в діапазоні 26,5-27,0 гривень

На думку аналітиків Forex Club, курс у липні буде коливатися в діапазоні 26,5-27,0 грн за долар.

Про це йдеться у пресрелізі ГК Forex Club, що є у розпорядженні Укрінформу.

"Нацбанк буде утримувати курс гривні в липні в межах поточних коливань - 26,5-27,0 гривень за долар США", - йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків, валютний ринок у липні очікує млявий рух на тлі низької активності експортерів та імпортерів, а також обмеженого попиту на валюту з боку населення.

НБУ, ймовірно, буде стримувати зміцнення гривні вище 26,5 грн за долар США, але і не дасть послабитися нижче 27 грн за долар США.

Знижена регулятором облікова ставка до 6% вивільнила ліквідність, яка поки має обіг у гривні і не виходить на міжбанк.

«Не дивлячись на стабільність валютного ринку в літній період, очікування ослаблення гривні до 28,5 грн за долар США ближче до осені зберігаються. Більш сильне падіння гривні може статися, якщо будуть посилені карантинні заходи, викликані другою хвилею пандемії коронавірусу, і позиції України на світових ринках погіршаться», - зазначає керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Підтримувати гривню будуть чинні для імпортерів обмеження на тлі можливого посилення карантину. Однак економіка буде відчувати значні труднощі, що закладає ризики фінансування бюджету.

У той же час, тиск на гривню надасть відтік коштів нерезидентів з державних цінних паперів. За даними НБУ, портфель власників українських облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) в червні скоротився на 5,6 млрд грн (на 5%) до 96,8 млрд грн, тоді як з початку року - на 17,4 млрд грн.

Пропозиція валюти на ринку в літній період буде залежати від якості і стану врожаю, бо аграрії виступають головними експортерами. Поки що прогнози позитивні: за оцінками Української зернової асоціації, урожай буде близький до рекордного - 97 млн ​​тонн.

Разом з цим, активність експортерів буде стримуватися девальвацією валют країн-конкурентів, а також слабкістю валют країн-імпортерів. На цьому тлі привабливість українського експорту буде слабкою, що може призвести до меншого надходження валюти у країну.