Уряд змінив положення про Український фонд соціальних інвестицій

Кабінет міністрів України схвалив постанову „Про внесення змін до Положення про Український фонд соціальних інвестицій”.

Таке рішення було ухвалене на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постановою розширено склад наглядової ради УФСІ через залучення до співголовування у наглядовій раді УФСІ віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, введення до складу наглядової ради УФСІ представників інших міністерств, а також (за згодою) представників донорів і міжнародних фінансових організацій, які підтримують проєкти економічного і соціального розвитку в Україні.

Передбачені зміни також стосуються форми роботи наглядової ради УФСІ, зокрема, визначення процедури проведення чергових і позачергових засідань та прийняття рішень.

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Український фонд соціальних інвестицій був створений відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28.04.2000 № 740 „Про утворення Українського фонду соціальних інвестицій”.