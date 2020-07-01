Уряд змінив положення про Український фонд соціальних інвестицій

Уряд змінив положення про Український фонд соціальних інвестицій

Укрінформ
Кабінет міністрів України схвалив постанову „Про внесення змін до Положення про Український фонд соціальних інвестицій”.

Таке рішення було ухвалене на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постановою розширено склад наглядової ради УФСІ через залучення до співголовування у наглядовій раді УФСІ віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, введення до складу наглядової ради УФСІ представників інших міністерств, а також (за згодою) представників донорів і міжнародних фінансових організацій, які підтримують проєкти економічного і соціального розвитку в Україні.

Передбачені зміни також стосуються форми роботи наглядової ради УФСІ, зокрема, визначення процедури проведення чергових і позачергових засідань та прийняття рішень.

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Український фонд соціальних інвестицій був створений відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28.04.2000 № 740 „Про утворення Українського фонду соціальних інвестицій”.

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