Кабмін дав “зелене світло” €105 мільйонам допомоги від ЄС

Ухвалені на засіданні Кабінету міністрів України проєкти трьох угод дозволять залучити 105 мільйонів євро фінансової допомоги Європейського Союзу, в тому числі на підтримку українських підприємців.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Урядовий портал.

«Це додатковий ресурс, що у комплексі з антикризовими заходами дозволить швидше пройти наслідки коронакризи та дати малому та середньому бізнесу розвиватися швидше», - зазначив очільник уряду.

Він зазначив, що схвалені проєкти угод дадуть можливість Україні отримати допомогу на загальну суму 105 млн євро, тобто фактично 3 млрд грн.

Шмигаль також нагадав, що мова йде про угоду щодо фінансування заходу "EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні". За цією угодою Україна має отримати 20 млн євро.

Друга угода - це програма технічного співробітництва-2020, за якою Україна може спрямувати 60 млн євро на посилення інституційної спроможності для здійснення необхідних реформ у напрямку євроінтеграції (в тому числі, це стосується імплементації положень Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС).

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«І третє – це програма Підтримки ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні. Тут важливо, що допомога буде спрямована саме малим фермерським господарствам, щоб вони змогли краще конкурувати та створювати додану вартість», - підсумував Шмигаль.

Сума допомоги Україні за цією угодою становить 25 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів схвалив три проєкти розпоряджень щодо підтримки малого та середнього бізнесу, а також реформування економіки у співпраці із ЄС.