Кабмін затвердив план заходів для розвитку соціально відповідального бізнесу
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Розпорядження забезпечить виконання концепції шляхом реалізації відповідних заходів, зокрема щодо популяризії принципів та стандартів соціально відповідального бізнесу в Україні, проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, підготовки та надання суб'єктам господарської діяльності рекомендацій щодо запровадження політики соціально відповідального бізнесу", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко перед ухваленням рішення.
Також він додав, що розпорядження передбачає проведення моніторингвої оцінки стану розвитку соціальної відповідальності в Україні, поширення інформації про розвиток соціально відповідального бізнесу, який базується на міжнародному досвіді.