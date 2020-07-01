Кабмін затвердив план заходів для розвитку соціально відповідального бізнесу

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року".

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розпорядження забезпечить виконання концепції шляхом реалізації відповідних заходів, зокрема щодо популяризії принципів та стандартів соціально відповідального бізнесу в Україні, проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, підготовки та надання суб'єктам господарської діяльності рекомендацій щодо запровадження політики соціально відповідального бізнесу", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко перед ухваленням рішення.

Також він додав, що розпорядження передбачає проведення моніторингвої оцінки стану розвитку соціальної відповідальності в Україні, поширення інформації про розвиток соціально відповідального бізнесу, який базується на міжнародному досвіді.