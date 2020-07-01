На єдиному казначейському рахунку - рекордні 75,7 мільярда

Станом на 1 липня 2020 року вхідне сальдо єдиного казначейського рахунку (ЄКР) становить 75,7 млрд грн, що є рекордною сумою за часів незалежності України.

Відповідну інформацію розміщено на сайті Державної казначейської служби.

Згідно із даними Держказначейства, станом на 1 липня 2020 року вхідне сальдо ЄКР становить 75,701 млрд грн. До цього рекордною на єдиному казначейському рахунку була сума у 63,151 млрд грн, яку було зафіксовано на 1 вересня 2017 року.

Станом на 1 червня 2020 року вхідне сальдо ЄКР становило 32,489 млрд грн, на 1 травня - 17,632 млрд грн, на 1 квітня - 10,517 млрд грн.

Як повідомлялося, ЄКР – це рахунок, відкритий Держказначейству в Національному банку для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів НБУ. ЄКР є основним рахунком держави для проведення фінансових операцій та управління коштами державного та місцевих бюджетів.