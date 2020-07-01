Торік держпідприємства зазнали 170 мільярдів збитків – ФДМУ

Збиток від господарчої діяльності державних підприємств за 2019 рік становив 170 млрд грн.

Про це на брифінгу "Віртуальна кімната даних: прозора приватизація державних активів (до відома потенційних інвесторів готелю "Дніпро")" заявив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в Україні 3600 державних підприємств, якими управляє 96 різних органів влади. За 2019 рік це господарство згенерувало збитків державі у розмірі більш ніж на 170 млрд грн",- сказав Сенниченко.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня стало відомо, що Фонд державного майна не виставлятиме на приватизаційні аукціони об’єкти великої приватизації та державні підприємства в умовах світової економічної турбулентності, спричиненої епідемією COVID-19. У середині лютого голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що ФДМУ цьогоріч планує продати понад 500 підприємств. У 2020 році приватизація має принести державному бюджету України близько 12 млрд грн: 6 млрд грн – від малої приватизації та 6 млрд грн – від великої.