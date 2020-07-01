Егейський регіон: Україна пропонує турецькому бізнесу конкретні проєкти

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга здійснив робочу поїздку в Егейський регіон Туреччини, де зустрівся з представниками місцевого керівництва, бізнесу та українськими громадами.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми приїхали в Егейський регіон з конкретними пропозиціями - від українського бізнесу для розвитку окремих напрямків та реалізації проєктів з турецьким бізнесом. Наші торговельно-економічні відносини з Туреччиною - це вже історія успіху з показником майже 5 млрд доларів США та щорічним сталим зростанням. Перспективи, які ми маємо та розвиваємо, зацікавленість бізнесу з обох сторін, конкретні масштабні проєкти, які вже є константою у бізнес-відносинах, демонструють на практиці, наскільки успішною є формула "зростання разом", який потенціал ми маємо", - наголосив Сибіга.

На зустрічі з губернатором провінції Мугла та головами бізнесових асоціацій регіону йшлося про успішний імпорт Україною фруктів, зокрема цитрусових та гранатів, з цієї турецької провінції, а також про перспективи налагодження експорту іншої продукції з Туреччини до України, зокрема оливкової олії та мармуру, збільшення кількості українських туристів до цього регіону, співпраці в інших сферах.

"Ви перший із послів, з ким я зустрічаюся після того як став губернатором і це дуже приємно. Кількість українських туристів до нашої провінції стабільно зростає, ми маємо сталі торговельні зв’язки та хороший потенціал для подальшого розвитку в різних сферах. На зустрічі присутні голови торгівельних палат, очільник управління з туризму, ми всі висловлюємо свою прихильність та висловлюємо готовність до зміцнення співпраці", - наголосив на зустрічі губернатор Мугли Тавли Орхан, який до призначення на цю посаду на початку червня, обіймав посаду губернатора провінції Чанаккале.

На зустрічі з керівником ANEX Tour, який є одним з найбільших турецьких туроператорів та забезпечує 55% потоку українських туристів до Туреччини, йшлося про особливості туристичного сезону в цьому році.

"Для мене важливо, що саме цей туроператор відгукнувся минулого року на заклик допомогти в оздоровленні групи українських дітей, батьки яких загинули в АТО. І знову отримав запевнення допомогти і цього року... Перші чартери з України прибудуть в Даламан починаючи з 4 липня та квитки вже розпродано, також, можна очікувати, що цьогорічний сезон в Туреччині може бути продовженим до кінця листопада", - наголосив після зустрічі Андрій Сибіга.

Також дипломат відвідав рибне підприємство холдингу Kiliç - одного з найбільших постачальників свіжої риби із Середземного моря в світі та до України зокрема.

"Наше підприємство забезпечує повний цикл виробництва - від ікринки до постачання на стіл споживача, у т.ч. виробництво кормів. В Україні успішно співпрацюємо з компанією Metro та постачальниками риби до ресторанної мережі. Середній час постачання до України від моменту вилову до споживача - 58 годин. При температурі зберігання 0-4 градуси риба залишається свіжою 12 днів, а система постачання налаштована так, що весь шлях, у т.ч. підтримання температурного режиму, можна прослідкувати автоматично", - розповів на презентації виконавчий директор, член ради директорів холдингу Kiliç Хакан Уйанлик.

Андрій Сибіга запросив бізнесменів регіону брати участь у виставкових заходах в Україні та спільних проєктах.

На зустрічі з представниками бізнес-кіл в Мармарисі йшлося про реалізацію вже існуючих проєктів та можливість створення об’єднанням українських бізнесменів в Туреччині.

Як відомо, у серпні минулого року в ході візиту до Туреччини Президент України Володимир Зеленський на бізнес-форумі в Стамбулі запросив турецький бізнес більш активно інвестувати в Україну. На початку лютого цього року в Києві відбувся українсько-турецький бізнес-форум за головуванням Президентів України та Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, участь у заході взяли понад 400 турецьких бізнесменів.

В умовах пандемії коронавірусу контакти продовжувалися в онлайн-форматі. Було проведено ряд зустрічей та консультацій. Зокрема, у травні цього року Посол України в Туреччині провів онлайн-зустріч з членами Асоціації промисловців та бізнесменів Туреччини, України, Румунії, Криму (TURKSİD).

Фото Ольги Будник